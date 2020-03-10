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İtalya'dan koronavirüs önlemi: Serbest dolaşım sınırlandırıldı

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Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, virüse karşı yeni önlemler alındı. İtalya Başbakanı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 110 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'da ölü sayısı son 24 saatte 94 artarak 463'e yükseldi.

İtalya Başbakanı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı. Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.

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