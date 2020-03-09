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Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya milli davet

Anadolu Ajansı

Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

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Kolombiya milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, Galatasaray'da forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Radamel Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.

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