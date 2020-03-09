Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya milli davet
Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.Abone ol
Kolombiya milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, Galatasaray'da forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Radamel Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.
Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.