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İran'dan koronavirüs itirafı: Yalan söyledik

İRAN Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede koronavirüsünün yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.

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"Etemadonline" haber sitesine göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı." dedi.

Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye çıktı

Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.İran'da Kovid -19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

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