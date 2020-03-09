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Jeremain Lens: En sevdiğim pozisyonda oynamıyorum

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Antrenman öncesi Jeremain Lens basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbi hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda Jeremain Lens kameraların karşısına geçti.

Kritik maç ve performansı hakkındaki sorulara yanıt veren Hollandalı futbolu şunları söyledi: "Takım olarak birkaç haftadır çok iyi bir performans gösteriyoruz. Kaybettiğimiz Başakşehir maçı da buna dahil. Topa daha fazla olma konusunda çok iyi bir gelişim kaydettik. Kişisel olarak da iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum.

''En sevdiğim pozisyonda oynamıyorum''
En sevdiğim pozisyonda oynamıyorum ama bu hocanın kararı. Bana bir görev veriliyor ve bunu yapmaya çalışıyorum. Hem savunmada hem de hücumda elimden geleni yapıyorum. Sergen hoca ile olan ilişkimiz diğer hocalardan farklı değil. Takım ileri gittikçe benim performansım da ileri gidiyor. Taraftarın bana olan tepkisini anlayışla karşılıyorum ama şu an iyiyim, bu şekilde devam etmek istiyorum.

''Galatasaray stadında henüz maç kazanmadım''
Herkes benden daha iyi bir performans sergilememi, daha fazla asist ve daha fazla gol atmamı istiyor. Bunu anlayabiliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana Galatasaray stadında henüz maç kazanmadım ve artık galibiyet almak istiyorum.

''Benim odak noktam transfer değil''
Son olarak takımdaki geleceği ile ilgili soruya yanıt veren Lens, "Beşiktaş'ın futbolcusu olduğum sürece her zaman daha fazla nasıl katkı yaparım bunu düşünürüm. Benim odak noktam transfer değil, Beşiktaş'a daha fazla nasıl katkı sağlarım düşüncesi." 

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