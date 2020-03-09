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Peugeot Türkiye SUV sınıfında zirveyi kimselere bırakmadı

Anadolu Ajansı

Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk 2 ayında gerçekleştirdiği toplam 2 bin 473 adet SUV satışı ile yüzde 14 pazar payı alarak toplam SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi.

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2019 yılını C-SUV segmentinde ve toplam SUV kategorisinde lider olarak tamamlayan Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk 2 ayında gerçekleştirdiği toplam 2 bin 473 adet SUV satışı ile yüzde 14 pazar payı alarak toplam SUV kategorisindeki liderliğini korudu

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, marka, 2020 yılının ilk 2 ayında 3 bin 778'i binek, 973'ü hafif ticari olmak üzere toplam 4 bin 751 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 6,4 payı elde etti. Bu sonuçlarla birlikte şubat ayında toplam satış sıralamasında beşinci olarak yer aldı.

Peugeot Türkiye, hafif ticari araç pazarında ilk 2 ayda payını 1,3 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi.

2019 yılını C-SUV segmentinde ve toplam SUV kategorisinde lider olarak tamamlayan Peugeot Türkiye, 2020'nin ilk 2 ayında gerçekleştirdiği 2 bin 473 adet SUV satışı ile yüzde 14 pazar payı aldı. Marka böylece SUV kategorisindeki liderliğini devam ettirdi.


Peugeot SUV 3008 modeli ise şubat ayında 1.218 adetlik satışla yine C-SUV segmentinin lideri oldu.

Öte yandan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mart ayında ticari ve binek modellerinde avantajlı fiyatlar ve rekabetçi finans kampanyaları sunuyor.

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