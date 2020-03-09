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Hatay'da yamaç paraşütü pilotundan annesine Kadınlar Günü hediyesi

HATAY'da yamaç paraşütü pilotluğu görevini icra eden İlker Özgüven, annesinin Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla annesini Amanos'un zirvesinden İskenderun'a uçurdu.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 57 yaşındaki annesi Meral Özgüven'i uçurarak, kutlama yaptı. 

Uzun süredir profesyonel yamaç paraşütü pilotluğu yapan İlker Özgüven, 3 çocuk sahibi annesi Meral Özgüven'e, Dünya Kadınlar Günü'nde yamaç paraşütüyle atlama tecrübesi yaşattı. Meral Özgüven, oğlu İlker Özgüven ile Amanoslar'ın zirvesinden İskenderun üzerinde uçtu.

"Hayattaki en değerli varlığım annem"

Meral Özgüven, yamaç paraşütü yapmanın, tarifsiz mutluluk olduğunu söyledi. İlker Özgüven ise "Hayattaki en değerli varlığım annem ile birlikte uçarak, yamaç paraşütü sporunun ne kadar güvenli ve eğlenceli olduğuna dikkat çektik. Annem başta olmak üzere tüm kadınların günlerini kutluyorum” dedi.

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