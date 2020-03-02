2020 Mart ayındaki önemli günler haftalar rehberi

2020 yılının Mart ayındaki önemli günler ve haftalar neler, 2020 Mart ayında resmi tatil var mı, mart ayında hangi önemli günleri kutlayacağız? 2020 Yeşilay haftası, kadınlar günü, Tıp Bayramı ve Vergi Haftası Mart'ın kaçınca kutlanacak? İşte 2020 Mart ayındaki önemli günler takvimi

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2020 yılının Mart ayındaki önemli günler ve haftalar neler, 2020 Mart ayında resmi tatil var mı, mart ayında hangi önemli günleri kutlayacağız?

2020 Yeşilay haftası, kadınlar günü, Tıp Bayramı ve Vergi Haftası Mart'ın kaçınca kutlanacak? İşte 2020 Mart ayındaki önemli günler takvimi