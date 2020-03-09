Mete Yarar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Birisi savaş ilan edebilir

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal "Şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine sert çıkarak, "Sen savaş çıkartmamak için elinden geleni yaparsın ama sana birisi savaş ilan edebilir. Karar senin çok üstünde bir karardır." dedi.

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Ülke TV yayınına katılan Yarar, Kılıçdaroğlu’nun "Şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine, "O şehitler tepesinin boş kalıp kalmamasıyla ilgili karar senin çok üstünde bir karardır." cevabını verdi.

Karar senin çok üstünde bir karardır

Mete Yarar şöyle konuştu: Sen savaş çıkartmamak için elinden geleni yaparsın ama sana birisi savaş ilan edebilir. Sen hiç savaş çıkartmazsın Türkiye’de bir iç ayaklanma çıkabilir. Sen hiç savaşla ilgili bir mevzuya girmezsin, İdlib’e bulaşmazsın terör faaliyetlerinde her gün yüzlerce şehit verebilirsin. O şehitler tepesinin boş kalıp kalmamasıyla ilgili karar senin çok üstünde bir karardır.

İnançlı bir insan bu sözleri söyleyemez

Yarar, bu tartışmanın ilk gündeme düştüğünde şok geçirdiğini ve şehitler tepesi tartışmasının bizim toplumumuzun anlayacağı bir tartışma olmadığını söyledi.İnançlı bir insanın bu sözleri söyleyemeyeceğini belirten Mete Yarar, ilk duyduğunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun dili sürçmüştür diye düşündüğünü belirtti. O mertebenin, o şehadetin kararının, iradesinin bizim elimizde olmadığını söyleyen Yarar, bu tartışmanın buralara kadar gelmiş olmasının bile yanlış olduğunu söyledi.

Görev yapanları ve şehit ailelerini yaralar

Yarar, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını, şehit olmak için cepheden cepheye gidip ama şehitlik nasip olmayan binlerce kişi olduğunu söyledi.Yaşanan bu tartışmanın görev yapan güvenlik güçlerini ve şehit ailelerini çok yaralayacağını belirten Yarar, bizim inancımızda makamların tartışmaya açık olmadığını ve insanların bu sözü kötü niyetle söylemediğini, iyi niyetli yaklaştığını söyleyerek sözlerini tamamladı.