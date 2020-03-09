HABER /  GÜNCEL

Kazada yaralanan Selvinaz, 463 gün sonra yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak, komaya giren Selvinaz Salman (23), 463 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Abone ol

Kaza, 1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen Selvinaz Salman'ın 07 ADE 339 plakalı motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsü Salman, ağır yaralandı.

Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi. Selvinaz Salman'ın cenazesi yarın Korubaşı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

O dönem ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat K. tutuksuz yargılanıyor.

 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Petrol savaşları başladı! Rusya, Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek
BM askerleri Türk tarafına geçince KKTC polisi ite ite sınır dışı etti
Milli tekvandocu İrem Yaman'ın isyanı: Hak ettiğim halde olimpiyatlara gidemiyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul depremi için 2 korkusunu açıkladı
Bakan Murat Kurum talimat verdi 46 tapu işlemi artık e-Devlet’te
Türk SİHA'ları Bahar Kalkanı'nda Esad'ın sinsi tuzağına düşmedi Rus istihbaratı diyor
ÖNCEKİ HABERLER
Corona virüs FIFA'nın Dünya Kupası Asya ayağını vurdu
Galatasaray'da Adem Büyük şoku!
Süper Ay Tutulması ne zaman saat kaçta izlenecek?
Fenerbahçe'de Mircea Lucescu bombası
CHP'li vekil önerdi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müthiş promosyon teklifi
Didem Balçın Can Aydın nişanlandı Kuruluş Osman'ın yıldızı evleniyor
Yorumlar