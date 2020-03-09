Corona virüs FIFA'nın Dünya Kupası Asya ayağını vurdu

FIFA, dünya da yayılan Corona virüs sebebiyle 2022 Dünya Kupası Asya elemelerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği duyurdu.

Corona virüsün Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçramasının ardından birçok spor organizasyonu erteleniyor veya seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor. FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) ortak kararıyla, Litvanya'da yapılacak 2020 Futsal Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki AFC Futsal Şampiyonası Türkmenistan 2020 de 05-16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.

2022 Dünya Kupası da riskte

FIFA ve AFC, korona virüsü ile ilgili durumun değerlendirmeye devam edilerek, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde daha fazla değişiklik yapılıp yapılamayacağına dair karar verileceğini belirtti.