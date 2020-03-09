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Babacan Metin Gürcan'ı kurucu yaptı ortalık fena karıştı

Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) kurucular kurulunda emekli asker Metin Gürcan'ın yer alması ortalığı karıştırdı. Gürcan'ın ismi 'yeni darbe' iddiasını gündeme getiren Rand Corporation’ın raporunda da geçmişti.

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Ali Babacan'ın Demokrasi ve Katılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu'nda Şanver ve Gürcan iki eski asker yer aldı. emekli Korgeneral Mehmet Şanver ile emekli Binbaşı Metin Gürcan listedeki asker kökenli iki isim oldu. Metin Gürcan'ın ismi 'yeni darbe' iddiasını gündeme getiren Rand Corporation’ın raporunda da geçmiş ve kendisine 39 kez atıf yapılmıştı. Listede Metin Gürcan'ın da olmasına tepki var. İşte o tepkilerden bazıları...

Star gazetesi yazarı Fadime Özkan: "Babacan partisi kurucular kurulunda Metin Gürcan ismi de var! Türkiye'de darbe ve kaos tasarlayan Rand Corporation raporunun arkasındaki "uzman" Metin Gürcan.. Vallahi pes."

Darbe raporunda 39 kez atıf yapılmış

Merve Şebnem Oruç: Rand Corporation’ın darbe fısıldayan raporunda tam 39 kere atıfta bulunulmuş olan, Bahar Kalkanı harekatında “ahlayıp vahlayan”, manipülasyonlarını eleştiren herkesi bloklayan Metin Gürcan da Ali Babacan’ın partisinin kurucular kurulundaymış. Hadi bakalım, Demet Akalın :)

Ersoy Dede: Mehmet Şanver, 15 Temmuz gecesi herkesin içinde olduğu o düğünün ev sahibiydi. Metin Gürcan ise Son Rand raporunun onlarca yerde atıf yaptığı bir isim.. Her derde deva :)

Metin Gürcan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar: 'Derdimiz Memleket. Gündem Türkiye' diyerek Sn. Ali Babacan liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi hareketine Kurucu Üye oldum. Başta Güvenlik&Savunma ve Dış Politika olmak üzere inandığım şeyleri söylemeye aynen devam edeceğim.. Allah utandırmasın..!" dedi.

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