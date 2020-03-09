Romanya futbolu da Corona virüsten payını aldı

ROMANYA'da geçtiğimiz ay ilk kez görülen Corona virüsü Romanya futbolunu da vurdu. Dünya da bir çok karşılaşmanın seyircisiz oynanması kararının ardından, Romanya Futbol Federasyonu da bu yönde adım attı.

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ilk kez geçen ay Romanya'da görülen koronavirüse karşı ülke genelinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar tüm liglerdeki karşılaşmaların seyircisiz oynanması yönünde önlem alındı.

Başkent Bükreş'te 14-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Halter Şampiyonası da virüs sebebiyle iptal edilmişti.