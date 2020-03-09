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Petrol fiyatları neden düştü? Suudi Arabistan başrolde işte olanlar

1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndan bu yana ilk kez petrol fiyatlarında böylesi bir çöküş yaşanıyor. Fiyatların çakılmasında baş aktör Suudi Arabistan... En çok etkilenecek ülkelerden biri de Rusya'nın yanı sıra ABD olacak deniyor.

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Bugün dünya piyasaları petrol fiyatlarındaki çakılmayla sarsılıyor. Asya ve Avrupa borsaları petron fiyatlarıyla birlikte tepe taklak olurken herkes petrol savaşının ana sebebini ve etkilerini merak ediyor. Financial Times’ta yer alan bir analize göre petrol krizi hakkında bilmeniz gerekenler şöyle:

1) Suudi Arabistan petrol fiyatlarını neden düşürüyor?
Suudi Arabistan corona virüsten dolayı petrolün satışının etkilenmemesi adına fiyatların belirleyicisi olmak istiyor. Ekonomisi petrole bağlı olan Suudi Arabistan fiyatları düşürerek daha az kâr ederek de olsa petrol satışlarını artırmak istiyor.

2) Rusya neden petrol fiyatlarını düşürmek istemiyor?
Rus yetkililer corona virüsün ekonomik etkilerini tam olarak görmeden petrol fiyatlarını düşürmek istemiyor. Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'yi de zor durumda bırakmak istiyor.

3) ABD krizden nasıl etkilenecek?
Kaya petrolü üretimiyle birlikte dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de özellikle kaya petrolü sektörü kârlılıkta zorlanıyor. Bu fiyat düşüşü ile sektörün iyice etkilenmesi bekleniyor. Kaya petrolü sektöründe elde edilen gelir son derece azdı, şimdi daha azaldı. Enerji şirketlerinin borçları ve banka kredileri var. Bu ABD ekonomisinin geneli için de bir risk. Trump için petrol fiyatlarının düşmesi de ayrıca bir risk unsuru. Trump'ın oy deposu olan Teksas ve Kuzey Dakota eyaletlerinin ekonomisi petrole bağlı ve fiyat düşüşleri o eyaletleri kötü etkileyecek.

4) Fiyatlar düşmeye devam edecek mi?

Corona virüsü hakkındaki her gelişme petrol fiyatlarını yakından etkiliyor. Virüse bağlı olarak başta Çin'de yaşanan üretim aksamaları petrol talebini azaltıyor ve üretim düşüyor. Şu an için uzmanlar fiyatların düşmeye devam edip etmeyeceği hakkında yorum yapmaktan kaçırıyor. Suudi Arabistan'ın ne kadar süre daha petrol fiyatlarını düşük tutacağı merak ediliyor.

5) Türkiye krizden nasıl etkilenecek? 
İlk etapta benzin ve motorinde 1 TL’ye yaklaşan indirimler beklenirken, uzmanlar sürecin uzun sürmesi durumunda, Türkiye’nin hem petrol hem de gaz ithalat faturasının azalacağı görüşünde. Türkiye’nin yıllık enerji ithalatı ise 40 milyar dolar seviyesinde.

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