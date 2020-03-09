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Oruç ne zaman tutulacak 2020 Ramazan başlangıcı Diyanet

Müslümanlar için önemi büyük 3 aylar Recep ayı ile başladı. Müslümanlar ise 11 ayın sultanı, Allah'ın ayı Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak araştırması yapıyor. Ramazan 24 Nisan'da başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca kaç gün var araştırması 3 ayların başlaması ile arttı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan'da ilk oruçla başlayacak. Ramazan 23 Mayıs'ta sona erecek. 2020  Ramazan bayramı ise 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

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