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Alkol koronavirüse iyi geliyor demişler! İran'da sahte içkiden 27 kişi öldü

İRAN'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde, alkol koronavirüse iyi geliyor söylentisiyle hareket ederek sahte içki içen 27 kişi öldü.

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Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, Fars Haber Ajansı'na  yaptığı açıklamada "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Söylentiler kaçak içki tüketimini artırdı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü" diye konuştu.

Ağayari, bazı vatandaşların 'alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği' söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend ise eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.

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