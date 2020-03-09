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Erdoğan'ın avukatından Cumhuriyet'in haberine tepki: Açık saptırma

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğan'a hakaret davasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a hakaret etti" kararı verdi. Cumhuriyet haber yaptı, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhuriyet gazetesinin 'Mahkemeden Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında emsal karar: Hakaret genel başkana' haberine tepki gösterdi. Aydın, "Yargıtay denetiminden geçmemiş bir kararı, emsal karar diye sunmak, açık bir saptırmadır" dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Al seçim senin olsun iblis' diyen bir kişiye, Türk Ceza Yasası'nın 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan değil, 125. maddedeki 'hakaret' suçundan ceza verdi.

Parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylem...

Kararın gerekçesinde, "Sanığın Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret suçunu işlediği" belirtildi.

Gerekçede, "Söz konusu suçun, katılanın Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile ilgili değil, iktidar partisinin genel başkanı olması sıfatıyla, seçimde 'hile' yapıldığından söylendiğinden anayasa değişikliğinden sonra cumhurbaşkanının tarafsızlığı en azından hukuken ortadan kalktığından ve de cumhurbaşkanı aynı anda yürütmenin başı ve de iktidar partisinin lideri olduğundan, bu husus TCK 299. maddesinin kabul edildiği dönemde öngörülmediğinden, eylemine uyan TCK’nin 125. maddesinden 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Hüseyin Aydın: Açık bir saptırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise söz konusu habere Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Aydın, "Yargıtay 16. Ceza dairesi kararlarına göre 'hırsız' veya 'iblis' demek cumhurbaşkanına hakaret suçudur. Yerel mahkemenin hukuka aykırı olarak verdiği, Yargıtay denetiminden geçmemiş bir kararı, emsal karar diye sunmak, açık bir saptırmadır" ifadelerini kullandı.

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