HDP önündeki eylemde 189'uncu gün

DİYARBAKIR'de PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP binasında oturma eylemi 189'uncu gününde de devam etti. Bugün bir aile daha emniyet güçleri tarafından evladıyla buluşturuldu.

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Diyarbakır'da, bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 120 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 189'uncu günde de sürdürdü. Ekmek almak için markete giden ve 2015'ten beri haber alınamayan 22 yaşındaki kalp hastası oğlu Eren Yalçın için Gebze'den gelerek, eylemini sürdüren Fadime Aksu, çocukları teslim olan ailelerin sevincini paylaştığını belirterek, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

Bir aile daha evlatlarına kavuştu

Bugün de Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda aileleriyle buluşturuldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 12'si evlatlarına kavuşmuş oldu. Aileler HDP binası önünde oturma eylemine devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelerek, oturma eylemini sürdüren Fadime Aksu, bugün bir ailenin daha evladına kavuşmasından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Aksu, oğluna kavuşma umudunun arttığını söyledi.

"Senin için her yere gelirim"

Fadime Aksu, "Bugün bir aile daha evladına kavuştu. Çok sevindim. İnşallah Allah bizi de sevindirir. Yavrum dön gel. Seni ne şekilde götürdüler, bilmiyorum ama ne olursun dön gel. Ben, ablaların ve kardeşlerin perişan olduk. Biz hepimiz senin arkandayız. Ben Diyarbakır'dayım, seni almadan da gitmeyeceğim. Askerimize, polisimize, milletimize güven, onlara güvenme. Bilmediğim yerlere geldim, bilmiyordum Diyarbakır'ı, sora sora geldim. Senin için her yere gelirim. Ne olursun dön gel oğlum, artık dayanamıyorum. Dün duyduk 5 kişi teslim olmuş, sandım ki benim oğlum da içindedir. Allah o aileleri sevindirdi, bir gün de bizi sevindir" diye konuştu.