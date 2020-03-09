NBA'de Cedi şovu Cavaliers'e galibiyeti getirdi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'nın 19 sayılık katkısıyla San Antonio Spurs maçını uzatmalarda kazandı.

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Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, San Antonio Spurs'ü

132-129 yendikleri karşılaşmada 19 sayı, 6 asist, 4 ribaunt üretti.

Cleveland Cavaliers'ın Spurs'ü konuk ettiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu.

Spurs, Rudy Gay'in bitime bir saniye kala attığı basketle118-118'lik skorlaa maçı uzatmaya taşısa da Cavaliers, sahadan 132-129 galip ayrılmayı başardı. Cavaliers'ta Andre Drummond 28 sayı, 17 ribaunt, Collin Sexton 26 sayı, Larry Nance 19 sayı, 10 ribaunt ve Cedi Osman 19 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı. Spurs cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gay 19 sayı, 9 ribuaunt ve Dejounte Murray 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 6 top çalma performansıyla maçı tamamladı.