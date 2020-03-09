Beyoğlu'nda polisten kaçarken hurdacıya çarptı o anlar kameraya yansıdı

BEYOĞLU'nda denetim yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir şüpheli kaçmaya çalıştı, ortalığı birbirine kattı. Kaçarken az daha bir babayı kucağında kızıyla eziyordu. Şüpheli şahıs hurdacıya çarpması sonucu yakalandı.

Abone ol

Beyoğlu'nda otomobiliyle polisten kaçan bir şüpheli, yol kenarında giden hurdacıya çarparak kaza yaptı yakalandı. Kucağındaki çocuğuyla yürüyen babanın da kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu olay, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlu, Dolapdere Caddesi'nde dün, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irmak Caddesi üzerinde asayiş denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ise polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Bunu gören ekipler, durumu aynı cadde üzerinde bulunan ekip arkadaşlarına bildirerek otomobili kovalamaya başladı.

Çarptığı hurdacıyı yaraladı

Yolun kesildiğini gören şüpheli, kaçışı sırasında el arabasıyla hurda toplayan yaşlı adama çarparak 50 metre savrulduktan sonra durabildi. Otomobilin kaza yapmasıyla polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kazada yaralı olarak ele geçirilen şüpheli, çarptığı yaşlı adamla birlikte aynı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.