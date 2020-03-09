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Bundesliga'da Karaman sahneye çıktı bir puan geldi

Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf-Mainz 05 karşılaşması 1-1'lik skorla sona erdi. Karşılaşmada geriye düşen Düsseldorf'un beraberlik golü Kenan Karaman'dan geldi.

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Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf'un deplasmanda Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının golünü milli futbolcu Kenan Karaman attı.

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 25. haftanın kapanış maçında Opel Arena'da Mainz 05'in konuğu oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Mainz 05, 62. dakikada Levin Mete Öztunalı'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Karaman'nın ligdeki 4'üncü golü

Fortuna Düsseldorf, 85. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Kenan Karaman, böylelikle bu sezon 4. golüne imza attı. Fortuna Düsseldorf 22 puanla 16. sırada yer alırken, Mainz 05 ise 26 puanla 15. basamakta bulunuyor.

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