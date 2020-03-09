Rıdvan Dilmen: Terim'in yerinde başkası olsa gönderilirdi

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sivasspor-Galatasaray mücadelesini konuştu. Süper Lig zirvesini ve Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

Henry Onyekuru'ya hangi Sivassporlu oyuncu penaltı değil demiş? İzlemiş mi pozisyonu? O pozisyonda VAR ile penaltı verilebilir fakat hakemin göremeyeceği bir pozisyon. VAR sistemi olmasaydı, 'Nasıl penaltıyı vermedin kardeşim?' demezdim. Biz de 3-4 tekrarda görebildik.

Beşiktaş cimbomu geçerse fark 3 puan

1 puanı aslında Fatih Terim de Rıza Çalımbay da istemedi. İki hoca da 1 puandan mutsuz ama sezon sonu mutlu olabilirler. Sergen Yalçın üç hafta önce 'Seneyi düşünüyoruz' diyordu ama Galatasaray'ı yenerlerse, fark 3 puana düşecek.

"Sivasspor Mike Tyson gibi başladı"

Sivasspor, Mike Tyson gibi giriş yaptı. İnanılmaz bir coşku, korkunç bir baskı ve motivasyon, sonunda da gol geldi. Sivasspor öne geçti ama o gol, Galatasaray'a yaradı. Sivasspor bu baskısını devam ettiremedi. Galatasaray tecrübeli takım, Kadıköy'de de geriye düştü ve sonrasında oyuna hükmetti.

Başka hoca olsa "Güle güle" derlerdi açıklaması

Fatih Terim 24 puanda kaldıktan sonra 'Oyuncu alacağız, düzeleceğiz' dedi. Bunu her hoca yapamaz. Bunu Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Ünal Karaman diyemezdi, 'Güle güle' derlerdi.

"Hoca aynı oyuncular aynı"

Galatasaray siyah-beyaz kadar farklı bir tablo çiziyor. Radamel Falcao goller atıyor ama ilk yarıda da bu oyuncular vardı. Yuto Nagatomo, Marcelo Saracchi'den daha iyi gibi geliyor bana. Galatasaray ilk yarı 16 haftada 24 puan almış, son 9 haftada 25 puan almış. Hoca aynı, oyuncular aynı, sadece Falcao biraz kımıldamış. Bir de Nagatomo yerine Saracchi, Babel yerine Onyekuru geldi. Galatasaray'ın ilk yarıda kaybettiği puanlar abartıydı ama bu son 9 haftası da abartı.

Kritik bir hafta geliyor

Haftaya Beşiktaş, Galatasaray'ı yenerse zirvede şampiyonluk yarışındaki takım sayısı 5'e çıkar. Galatasaray kazanır ya da berabere biterse, yarış 4 takım arasında kalır. Trabzonspor'un gelecek hafta iki maçı var, kritik bir hafta olacak.