Didem Balçın kaç yaşında nişanlısı Can Aydın kimdir?

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun rolüne hayat veren oyuncu Didem Balçın avukat Can Aydın ile nişan yüzüklerini taktı yaz başında düğün yapacaklar. Peki 37 yaşındaki oyuncu Didem Balçın'ın müstakbel eşi Can Aydın kimdir, kaç yaşında?

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Oyuncu Didem Balçın uzun süredir aşk yaşadığı Avukat Can Aydın ile nikah yüzüklerini taktı. Çift yaz başı düğün yapacaklarını ilan etti. Peki son olarak Kuruluş Osman dizisi ile ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncu Didem Balçın'ın nişanlısı Can Aydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Balçın yaklaşık altı aydır birlikte olduğu avukat Can Aydın ile yakın arkadaşlarının da katıldığı bir nişan töreni ile evlilik için ilk adımı atmış oldu.

Sosyal medya hesabından bu özel geceyle ilgili çok sayıda paylaşım yapan Balçın, nişanlısı Can Aydın ile yaz aylarında nikah masasına oturacak.

Didem Balçın kimdir: Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.



Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizideEngin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.