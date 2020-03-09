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Ronaldinho'nun cezası belli oldu! İşte cezaevinden ilk görüntüsü

Paraguay'da sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan Brezilyalı yıldız Ronaldinho ve ağabeyi Roberto'nun 6 ay hapis cezası aldıkları açıklandı.

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Paraguay’a giriş yaparken sahte pasaport kullanmaya çalıştığı gerekçesiyle açılan soruşturmada dava sonuçlanana kadar yaklaşık 6 kadar hapiste tutulacak.

Ülkeyi terk etmesine yasak konulabilir
Barcelona ve Milan forması da giyen ve Barça ile efsaneleşen 39 yaşındaki efsane, tutuklanmış ve hakim karşısına çıkarılmasına karar verilmişti. Davanın savcısı ve hakimi, kefaletle serbest bırakılması halinde Ronaldinho’nun ülkeyi terk etme riski taşıdığı konusunda hemfikir olurken Ronaldinho salıverilse bile dava sonuçlanana kadar ülkeyi terk etmesine yasak konulabilir.

Pasaport hediye edilmiş
2005 yılında Ballon d’Or’u kazanan Ronaldinho’nun avukatı savunmasında pasaportun Brezilyalı yıldızı onurlandırmak için verilen bir hediyeden ibaret olduğunu, müvekkilinin de çantasına elini attığında pasaport kontrolünde eline sehven o hediye pasaportun geçtiğini öne sürdü. Ancak iki kardeşin Brezilya pasaportlarına yasadışı balık çiftliği kurdukları için el konulması da davanın iddia makamının elini güçlendiriyor.

Ronaldinho'nun cezaevinden ilk görüntüsü


Kardeşi de tutuklandı
Kefaletle serbest bırakılması talebi reddedilen ve tutuklandığından bu yana polis nezarethanesine kapatılan Ronaldinho’nun menajerliğini yapan kardeşi Roberto da Paraguay’a sahte bir pasaportla girmiş ve tutuklanmıştı.

İki kadın avukat da gözaltında
Ayrıca iki kardeşe pasaportu sağladığı iddia edilen birParaguaylı ve pasaportların asıl sahibi oldukları öne sürülen iki kadın avukat da gözaltında tutuluyor. Bunların yanı sıra muhtaç çocuklar için çalışan bir vakfı ziyaret etmek üzere Paraguay’a giden Ronaldinho’yu ülkeye davet eden dernek başkanı Dalia Lopez hakkında da tutuklama emri çıkarıldı.



57 mülküne el konulmuştu
FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya'daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.

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