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Gözaltına alınan Ronaldinho serbest bırakıldı

PARAGUAY'da sahte evrak ve pasaport kullanma gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho'nun sahte evrak suçundan yargılanmayacağı öğrenildi.

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Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında gittiği Paraguay'da polisin otel odalarında sahte belgelere ulaşması üzerine gözaltına alınmıştı. 

Ronaldinho yargılanmayacak
Yapılan inceleme sonucunda, savcı Federico Delfino tarafından yapılan açıklamada Ronaldinho'nın 'kandırıldığı' ve sahte evrak suçundan yargılanmayacağı belirtildi. Delfino, Ronaldinho ve kardeşinin 'kandırıldığını' belirtti ve ünlü ismi kandıran isimlere yönelik soruşturma açılacağını söyledi.

''Suç örgütünü çökertme konusunda çok işe yaradı''
Delfino ayrıca, gerekli bilgilerin Ronaldinho ve kardeşi tarafından sağlandığını açıkladı: "Sağladıkları bilgiler, sahte belge üretimi yapan bir suç örgütünü çökertme konusunda çok işe yaradı."

İkisi de serbest bırakıldı
Savcı ayrıca, Ronaldinho ve kardeşinin Paraguay 'iyi niyetlerle' geldiğini söyledi. İki kardeş, Asuncion şehrinde bir süre tutulduktan sonra soruşturmaları sona erdi ve serbest bırakıldı.

''Gönüllü olarak kalmaya karar verdiler"
İkilinin Paraguay'daki avukatı Adolfo Marin de, "Soruşturma sürecinde gönüllü olarak kalmaya karar verdiler" dedi.  Marin ayrıca, belgelerin Ronaldinho'ya bir ay önce Brezilya'da teslim edildiğini ve belgelerin Asuncion havalimanında tespit edildiğini açıkladı.

Sahte pasaport ayarlayan kişi tutuklandı
Soruşturmayı yürüten ekibin başındaki isim Gilberto Fleitas da, Ronaldinho'ya sahte pasaport ayarlayan Brezilyalı iş insanı Wilmondes Sousa Lira'nın tutuklandığını belirtti.

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