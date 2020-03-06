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THY'den kritik koronavirüs açıklaması: Pek çok havayolu şirketinden önce adım attık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, havacılıkta korona virüs salgını önlemleri hakkında konuştu. Aycı 'Pek çok havayolu şirketinden önce adım attık' dedi.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili havacılıkta alınan tedbirlere dair açıklamalarda bulundu.

Aycı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Çin, Güney Kore, Nahçivan'a düzenlenen seferlerimizi iptal ettik. Uçaklarımızı da dezenfekte ediyoruz. Ondan sonra sefere alıyoruz. Tüm Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık Bakanlığımız insiyatif alarak virüsün önüne geçti. Sağlık Bakanlığımız ve Fahrettin Koca Bakanımızla birlikte çok önemli adımlar atıldı. 

Sadece Asya değil aynı zamanda Avrupa'da bundan sıkıntı içerisinde. Avrupa'dan virüsün ülkemize bulaşmaması için bir dizi tedbirleri zamanında alıyoruz. Pek çok havayolu şirketinden önce adım atarak ülkemize ulaşmasını önlemek için adımlarımızı attık. Diğer tüm uluslararası kuruluşlarla birlikte yakından çalışmalıyız. 

THY personeline de bir kez daha teşekkür edeceğim. Tabii ki sizlerde biliyorsunuz ki kriz Amerika dahil her yerde görülmeye başladı. Riskli önlemek için önlemleri olmaya devam edeceğiz. Virüsü alt edecek şekilde dünya süratlen gelişir umuyoruz. Türkiye'nin en değerli markası olarak bu zorlu dönemde de ekonomimize katkı sağlayacak çalışmalar içinde olacağımızı belirtmek isterim.

2019'da 876 milyon dolar esas faaliyet karı elde ettik. 2018'den de daha iyi net kar yaşadık. Sanırım THY başarılı bir dönemi daha geride bıraktığını görüyoruz. 2019'da yolcu gelirleri de yüzde 2,3 arttı. Kargo gelirlerimiz yüzde 2,5 arttı. 

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