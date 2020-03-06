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Kilis'te terör örgütü PKK'ya operasyon! 47 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerine bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 47 ton amonyum nitrat ve kimyasal madde ile 19 ton 600 kg nitrik asit ele geçirilerek 3 şüpheli yakalandı.

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Terör örgütlerine yurt için ve sınır ötesinde darbeler peş peşe vurulmaya devam ediliyor. Kilis'te terör örgütü PKK'nın bomba yapımında kullandığı kimyasal maddelerin üretiminin gerçekleştirildiği bir depoya operasyon düzenlendi.

47 ton amonyum nitrat ve kimyasal madde ile 19 ton nitrik asit

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından, ""Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerine bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 47 ton amonyum nitrat ve kimyasal madde ile 19 ton 600 kg nitrik asit ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

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