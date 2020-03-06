Irkçı Yunanlar sınıra indi rezil görüntüler

TÜRKİYE 'nin mülteci kararı sonrası Yunanistan'daki mülteci krizi devam ediyor. Mültecilere işkence uygulayan Yunan güçlerine destek, Avrupalı ırkçılardan geldi.

Abone ol

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler, Yunanistan sınırından Avrupa'ya geçmek için mücadele ediyor.Sınırı geçmek isteyen mültecilere karşı orantısız güç kullanan Yunan güçlerine, ırkçılar da katıldı.

Irkçılar sınırda

Mültecileri ülkelerinde istemeyen ırkçı grup, Yunan sınırına gelerek nöbet tutmaya başladı.Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 mülteci hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Sen çiftçilere av tüfeği vereceksin, insanların üzerine saldıracaksın. Gaz sıkan Yunan tarafıdır, biz de buna mukabele ediyoruz. Birçok insanın sığınma hakkını elinden alıp Türkiye'ye itmeye çalıştılar. 4 bin 900 sığınmacıyı Türkiye’ye itmeye çalıştılar. Geçen sene 7 bin 600 FETÖ’cüyü seve seve aldılar." sözleriyle tepki göstermişti.