Emre Belözoğlu: Kulübüde değil sahada olmak istiyorum

Fenerbahçe'nin dünkü idmanında takımın başına geçen Emre Belözoğlu, ''Sakatlığımı en kısa sürede atlatıp görev almak istiyorum. Bunun için yoğun mesai harcıyorum. Kulübüde değil sahada olmak istiyorum. Önceliğim ve düşüncem bu." dedi.

Abone ol

Fenerbahçe, teknik direktörsüz olarak Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kanarya'da kulübün simge isimleri bu zor günlerde taşın altına elleri soktu ve zor bir göreve soyundu. Sezon başında takıma kaptan olarak geri dönen Emre Belözoğlu, yine sezon başında futbolu bırakarak antrenörlüğe adım atan Volkan Demirel'le beraber zor günlerde sorumluluğu üstlendi.

Tıpkı 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bir kez daha ön plana çıkan iki önemli isim, takımın sahipsiz kalmayacağını ve herhangi bir aksaklık olmaması için tüm güçleriyle çalışacaklarını sarı-lacivertli yönetime iletti.

''Elimizden geleni yapacağız''

Daha sonra takımla buluşan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, diğer antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'la yan yana durarak arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Zor günlerden geçtiklerini vurgulayan kaptan Emre Belözoğlu şöyle konuştu; "Hepimiz içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumun farkındayız. Şu anda Fenerbahçe için, takımımız için elimizden geleni yapacağız. Camiamıza ve taraftarlarımıza layık bir takım olacağız. En iyi noktaya çıkarmak için takımı uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

''Kulübüde değil sahada olmak istiyorum''

Ayrıca yeni bir hoca gelinceye kadarki dönemde üstleneceği rol ile ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Sakatlığımı en kısa sürede atlatıp görev almak istiyorum. Bunun için yoğun mesai harcıyorum. Kulübüde değil sahada olmak istiyorum. Önceliğim ve düşüncem bu." dedi.

''Bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz"

"Kalan haftalarda daha fazla sorumluluk almak ve elimden gelen yardımı yapmak en büyük arzum.'' diyen Emre, ''Ama nerede olursa olsun hepimiz Fenerbahçe için en iyisini yapacağız. Bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz" cümlelerini aktardı.