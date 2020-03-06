Corona virüs depremi Ajax'ı vurdu

HOLLANDA'nın Eredivise ligindeki Ajax takımında teknik heyetten üç kişi, Corona virüs şüphesiyle karantina altına alındı. Üçlünün katıldığı kutlamada bir kişiye Corona virüs teşhisi konuldu. Yardımcı antrenör Poulsen,Kondisyoner Alessandro ve fizyoterapist görevlisi testler yapılana dek evlerine gönderildi.

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Ryan Babel'in formasını giydiği Ajax'ta yardımcı antrenör Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ile fizyoterapistlerden biri, Corona virüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Ajax kulübü sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin, önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı. Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart'a kadar evlerinde kalacak.

BBC'nin kaynağına göre teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum gününde bulunan bir kişide Corona virüs saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi.