HABER /  SPOR
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Corona virüs depremi Ajax'ı vurdu

HOLLANDA'nın Eredivise ligindeki Ajax takımında teknik heyetten üç kişi, Corona virüs şüphesiyle karantina altına alındı. Üçlünün katıldığı kutlamada bir kişiye Corona virüs teşhisi konuldu. Yardımcı antrenör Poulsen,Kondisyoner Alessandro ve fizyoterapist görevlisi testler yapılana dek evlerine gönderildi.

Abone ol

Ryan Babel'in formasını giydiği Ajax'ta yardımcı antrenör Christian Poulsen, kondisyoner Alessandro Schoenmaker ile fizyoterapistlerden biri, Corona virüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

Ajax kulübü sözcüsü Miel Brinkhuis, teknik kadroda yer alan üç ismin, önlem amacıyla eve gönderildiğini açıkladı. Danimarkalı yardımcı antrenör Poulsen ile diğer iki görevli, gerekli testlerin yapılması için 13 Mart'a kadar evlerinde kalacak.

BBC'nin kaynağına göre teknik heyette yer alan üç ismin, geçen hafta katıldıkları bir doğum gününde bulunan bir kişide Corona virüs saptanması üzerine karantinaya alındıkları bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hangi il kaç vekil çıkaracak? İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
CHP'li Engin Özkoç'a büyük şok! Milletvekilliği düşebilir
Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı!Bursa Gemlik'te üretilecek
Adalet Bakanlığı'ndan 8 Mart talimatı! Dikkat çekici 'Kadın tutuklular' kararı
Meral Akşener’den Erdoğan’a 'liderler düzeyinde toplanalım' çağrısı
Erdoğan Moskova'da Rus bakana sordu! Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Oda TV internet sitesi kapatıldı! Sebebi MİT şehidi haberi
Bakanlık duyurdu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor
Alex de Souza'dan Fenerbahçeliler heyecanlandıran paylaşım
Cansel Özzengin kimdir kaç yaşında yeni hali nasıl?
Kral Kupası'nda son finalist Athletic Bilbao oldu
BİLSEM sonuç sorgulama online açıklanıyor TC ile sorgulama
Yorumlar