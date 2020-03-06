Cansel Özzengin kimdir kaç yaşında yeni hali nasıl?

Eski futbolcu yeni vekil Alpay Özalan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. 46 yaşındaki Alpay Özalan aslen İzmirli ve 46 yaşında. Cansel Özzengin ile evli olan Alpay Özalan'ın 2 tane çocuğu var.

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Alpay Özalan kimdir aslen nereli soruları Meclis'te çıkan kavganın ardından merak konusu oldu. Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan Alpay Özalan aslen İzmirli ve 46 yaşında. 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk oyuncu olan Alpay Özalan şu an 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olarak görev yapıyor.

Alpay Özalan, futbol kariyerinde birçok ilke imza attı. Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu oldu. Öte yandan 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk oyuncudur. Futbolcu olarak bilinen Alpay Özalan aynı zamanda teknik direktör olarak da çalıştı. İşte, Alpay Özalan hakkında detaylı bilgi...

Sosyal medya kullanmayan Cansel Özzengin'in son hali hakkında yeni bir bilgi yok.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN KİMDİR: Eski milli futbolcu Özalan, 29 Mayıs 1973 yılında İzmir'de Mustafa ve Esma çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol kariyerine Altay takımında başlayan Alpay sırasıyla; Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa RedDiamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) de oynadı.

FAİR PLAY ÖDÜLÜNÜ ALAN TEK TÜRK: Alpay Özalan, 1992 yılından 2008 yılına kadar Millî Takım'da top koşturdu ve Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk elde etti. 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda İngiltere'ye transfer olan, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcudur.

ASYA'NIN EN İYİ DEFANS OYUNCUSU SEÇİLDİ: 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupa maçının kadrosunda yer alarak 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcusu Alpay, Japonya'da en iyi yabancı futbolcu ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçildi. 2002 Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı almaya hak kazandı. Almanya'nın ünlü ansiklopedisi Fussballer tarafından futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli 1000 futbolcusu arasında gösterildi. Futbolculuk kariyerini 2008 yılında Almanya'da bitirerek teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev aldı, son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. 23 Haziran 2016 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olan Alpay Özalan, Cansel Özzengin ile evli ve 2 çocuk babasıdır.