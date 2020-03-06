Erdoğan Moskova'da Rus bakana sordu! Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?

MOSKOVA 'da yapılan İdlib Zirvesi'nde ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de ateş sağlanması kapsamında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sonrasında Rus bakana Esad'ı sordu aralarındaki konuşma mikrofona yansıdı.

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Cumhurbahşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes anlaşmasına varılan kritik görüşme sonrası Rusya lideri Vladimir Putin ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Canlı yayınlanan açıklama sonrası mevkidaşını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun yanına geldi.Canlı yayının devam ettiği sırada Erdoğan, Rus heyetine kritik bir soru yöneltti.

Esad'la konuşuldu değil mi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bulunduğu ortamda Erdoğan, Lavrov'u tebrik ettikten sonra Çavuşoğlu’na dönerek, “Şu anda Esad ile konuşuldu değil mi?” şeklinde bir soru yöneltti.

Çevirmenler hemen devreye girdi

Çevirmenlerin hemen devreye girdiği o anlarda Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt olarak 'Süreç devam ediyor' dedi. Bu konuşmadan Esad rejiminin Rusya ile varılan ateşkese uyup uymayacağı konusundaki sürecin devam ettiği iddiası ortaya çıktı.