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Darüşşafaka Tekfen, Eurocup'a veda etti

7Days Eurocup son 16 turu E Grubu son hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya 106-96 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamasından dolayı Euroleague yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14, ilk yarıyı da 52-40 önde kapattı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf olmayı başaran Darüşşafaka Tekfen, farkı 4 sayıya kadar indirse de, faul hakkının dolmasından dolayı savunmada zorlandı ve İtalya temsilcisi yine çift hane farkla maçın final periyoduna girdi: 68-79. Karşılaşmanın final periyodunda farkı koruyan Segafredo Virtus Bologna, Darüşşafaka Tekfen'i 106-96 mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.

Grupta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, grubunda üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Segafredo Virtus Bologna ise grubu ikinci tamamladı ve son 8'de, G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımı ile eşleşti.

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