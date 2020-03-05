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Şampiyonlar Ligi'nde koronavirüs darbesi

Demirören Haber Ajansı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Valencia - Atalanta ve Avrupa Ligi'nde oynanacak Inter - Getafe maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

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Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da etkiledi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı Valencia - Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş ayağı Inter - Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

İtalya'da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığının aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

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