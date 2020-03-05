İdlib'den bir acı haber daha: 2 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu. Moskova'da gerçekleştirilen İdlib görüşmesinin devam ettiği anlarda Suriye'den bir şehit haberi daha gelmişti. Gaziantep Valiliği, Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın şehit olduğunu açıklamıştı.

Abone ol

Iğdır Valisi Enver Ünlü, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Vali Ünlü yaptığı açıklamada, "İdlib'te devam eden Bahar Kalkanı Harekatında görevli Iğdır'lı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Şehit düştüğü haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İlimiz Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara İdlib'de şehit olmuştur. Şehidimizin defin yeri ve zamanı yarın netleşecektir. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.

Bugün sözleşmeli er Enes Kaya da şehit olmuştu

Suriye'deki gerilimi çözüme kavuşturmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilen kritik görüşmenin devam ettiği anlarda Suriye'den bir şehit haberi daha gelmişti. Gaziantep Valiliği, Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın şehit olduğunu duyurmuştu.

MSB'den açıklama geldi

Gün içerisinde gelen 2 üzücü şehit haberinin ardından Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde bir açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.