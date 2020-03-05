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Borsa günü yükselişle tamamladı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 111.815,08 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.029,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmeden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak şubat ayı istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 üzerinde 113.400 ve 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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