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Kabe dünyaya korku salan koronavirüs nedeniyle boşaltıldı

Bütün dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüs için çeşitli önlemler alınıyor. Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle dün umre ziyaretlerini askıya almasının ardından, bugün de Kabe'ye girişleri kapattı.

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Dünya gündeminin ilk sırasını alan koronavirüsün etkileri sürüyor...Çin'den sonra, Asya ve Avrupa'da etkili olan virüs için ülkeler aldıkları önlemleri artırıyor. Virüsten etkilenen ülkeler önlemlerini artırırken, salgından en çok etkilenen İran'da cuma namazları iptal edilmiş, İtalya'da da okullar tatil edilmişti.

Kabe'ye girişler kapatıldı

Suudi Arabistan'da da dün umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından, Kabe ibadete kapatıldı.

Temizlik ve ilaçlamadan sonra açılacak

Kabe'nin, yetkililerin detaylı temizlik ve ilaçlama faaliyeti sonrasında tekrar ziyarete açılacağı bildirildi.

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