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ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi

Anadolu Ajansı

Demokrat başkan aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yarışı bırakmasıyla, Joe Biden, Bernie Sanders ve Tulsi Gabbard olmak üzere geriye 3 Demokrat aday adayı kaldı.

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Amerikan basınının kampanya yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yarıştan çekilme kararı aldı.

Warren'ın Massachusetts'de kampanya ekibiyle bir araya gelmesi ve gelecek planlarını netleştirmesi bekleniyor.

Demokrat aday adayı Bernie Sanders ile yakın görüşleri bulunan Warren'ın bundan sonraki seçim sürecinde Sanders'ı desteklemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Warren, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ve 'süper salı' olarak nitelendirilen 3 Mart'ta kendi eyaleti Massachusetts'de 3. olmuş diğer eyaletlerde ciddi bir varlık gösterememişti.

Demokratlardan 3 aday adayı kaldı

Warren'ın da yarıştan çekilmesiyle Demokrat başkan adaylarının sayısı 3'e düştü.

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 18 eyaletteki ön seçimlerden ortaya çıkan bilançoda yarışı önde götürürken onu Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.

Tulsi Gabbard ise yarışta ciddi bir başarı yakalayabilmiş değil.

Demokrat Partinin temmuz ayındaki genel kurulda belirleyeceği adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.

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