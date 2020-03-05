ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi

Demokrat başkan aday adayı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yarışı bırakmasıyla, Joe Biden, Bernie Sanders ve Tulsi Gabbard olmak üzere geriye 3 Demokrat aday adayı kaldı.

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Amerikan basınının kampanya yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yarıştan çekilme kararı aldı.

Warren'ın Massachusetts'de kampanya ekibiyle bir araya gelmesi ve gelecek planlarını netleştirmesi bekleniyor.

Demokrat aday adayı Bernie Sanders ile yakın görüşleri bulunan Warren'ın bundan sonraki seçim sürecinde Sanders'ı desteklemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Warren, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ve 'süper salı' olarak nitelendirilen 3 Mart'ta kendi eyaleti Massachusetts'de 3. olmuş diğer eyaletlerde ciddi bir varlık gösterememişti.