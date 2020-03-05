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Fenerbahçe, Roger Schmidt için gaza bastı

Fenerbahçe'de Ali Koç’un başkan seçilmeden önce fikir alışverişinde bulunduğu Alman teknik direktör Roger Schmidt ile gerçekleştirilen ilk temastan olumlu sonuç çıkmadı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Trabzonspor'da takımın başında son kez sahaya çıktı ve yeni teknik direktör için gaza basıldı. Yönetim dün öğle saatlerinde konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. 

İlk aday Roger Schmidt
Sabah'ın haberine göre; ilk adayın Roger Schmidt olduğu öğrenildi. Son olarak Çin'de görev yapan ve şu an boşta olan Schmidt ile ilgili ilk adım atıldı. 52 yaşındaki teknik adamın menajeri ve avukatı ile temasa geçildi.

Yeni hedefi Bundesliga
Büyük bir maceraya atılarak gittiği Çin'in BJ Guoan takımında istediği şampiyonluğa iki sezonda da ulaşamayan Alman teknik adamın, yeni hedefinin ülkesi olduğu ve Bundesliga takımlarından teklif beklediği öğrenildi. 

Bundesliga olmazsa İstanbul
Hoca değişikliği muhtemel takımlardan birinden teklif gelmemesi halinde İstanbul'u listesine alacak. Roger Schmidt'in sarı-lacivertli kulübün ön teklifine, "Teşekkür ederim ancak kafamdaki planlar için sizden biraz süre istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.

Başkan olmadan önce görüşmüş
Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olmadan önce de Schimdt ile futbol üzerine fikir alışverişinde bulunma adına bazı görüşmeler yaptığı ve buradan bir dostluklarının bulunduğu bildirildi.

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