HABER /  GÜNCEL

Vatan Caddesi'nde göçmenler çimlerde yatıp kalkıyor otobüs bekliyor

FATİH'teki Vatan Caddesi'nde bir grup göçmen, Pazarkule sınır kapısına gidebilmek için uygun fiyatlı otobüs arıyor. Çimlerde yatıp kalkan göçmenlerden bazıları da Yunanistan sınır kapılarının açılmasını bekliyor.

Abone ol

Fatih Vatan Caddesi'nde Edirne'ye gitmek için toplanan göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Edirne'ye gidebilmek için uygun fiyata otobüs bekleyen göçmenler geceyi çimlerin üzerinde uyuyarak geçirdi.

"Burada yatıyoruz"

İki gündür Vatan Caddesi'nde beklediğini söyleyen bir göçmen "İki gündür buradayız. Otobüs bekliyoruz. Burada yatıyoruz. Otobüs bekliyoruz. Bazı otobüs sürücüleri sınıra 30 km uzakta bırakıyor ve yürüyerek gitmemizi istiyor. Burada bekleyen bazı arkadaşlar ise Yunanlıların kapıları açmasını bekliyor." diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesine ulaştı!
Son dakika! İdlib'den acı haber geldi bir askerimiz şehit oldu
Erdoğan-Putin zirvesi başlarken Serakib’de çatışma çıktı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu takımın başına geçti
CHP İstanbul yöneticileri teröristin cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! Dünya bunu izliyor
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM sonuç sorgulama online açıklanıyor TC ile sorgulama
Rusya'da alkollü sürücü dehşet saçtı yayayı metrelerce havaya savurdu
Nihat Özdemir: Kulüpler Birliği Vakfı ile müşterek bir toplantı yaptık
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'te
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! THY uçağındaki coronavirüslü hasta
Ufka Yolculuk sınav ödülleri neler 2020 1. kategori ödülleri neler?
Yorumlar