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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'te

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin Meclis’e gönderildiğini açıkladı.

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Abdulhamit Gül, CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke ile ilgili ''Fezleke bakanlığımızca imzalanarak Meclis'e gönderilmiştir, konu Meclisin takdirindedir" dedi.

Ne olmuştu?

TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle kavga çıkmış ve Özkoç hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatmıştı. Vekiller Genel Kurul salonunda yumruklarla birbirine girmişti.

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