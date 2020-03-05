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İzmit'te lösemi hastası küçük kız 9 yaşında hayata gözlerini yumdu

İZMİT'te bir süre önce lösemi hastası olduğu anlaşılan 9 yaşındaki Ilgın Kılıçkara, hastalığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 9 yaşındaki minicik bedeni gözyaşları içinde toprağa verildi.

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İzmit’te, 9 yaşındaki Ilgın Kılıçkara lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi’nde yaşayan Bora Şahin-Selda Kılıçkara çiftinin tek çocuğu olan Ilgın Kılıçkara’ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İlgın, dün hastanede yaşamını yitirdi. Küçük kız, Ayazma Mahallesi Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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