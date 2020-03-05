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İzmit'te aracında ölü bulunan kişide koronavirüs var mı? Ön rapor çıktı

İZMİT'te, Seka Devlet Hastanesi'nin otoparkındaki Hollanda plakalı cipte ölü bulunan Nuri İnan Ağyar'ın (52), ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Olay, dün öğleden sonra, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Hollanda plakalı cipteki kişinin hareketsiz olduğunu görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine otoparka polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, özel kıyafetler giyerek, cipin sağ arka camını indirip, kapıyı açtı.

Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler, önlem amaçlı kapıyı kapatarak, aracın camını bantladı. Polis ekipleri, cansız bedenin, Nuri İnan Ağyar'a ait olduğunu belirledi.

Hastaneye kontrole gelmiş

Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağyar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici ile otoparka götürüldü. Ağyar'ın, ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Hollanda'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İzmit'e taşındığı öğrenilen Nuri İnan Ağyar'ın, sağlık kontrolü için hastaneye geldiği, aracının içinde rahatsızlanarak, öldüğü belirtildi. 

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