HABER /  YEREL

Adıyaman'da etek hırsızlığı yaparken güvenlik kameralarına takıldı

ADIYAMAN'da kıyafet mağazasının önüne gelen kadın önce müşteriymiş gibi davrandı ardından mağaza önünde duran eteklerden alıp çantasına koyarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anları inceleyen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Adıyaman'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, müşteri gibi Mustafa Albayrak'a ait kıyafet mağazası önüne gelip, içeri bakmaya başladı. Kadın, daha sonra mağaza önündeki eteklerden birini çalıp, çantasına koyarak, uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Putin ile yapılacak İdlib zirvesi için Moskova'da
Erdoğan-Putin zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması
Semih Yalçın 'Ümit Özdağ’ın gerçek yüzünü gösterme zamanı' deyip bombaladı
Ömer Toprak sezonu kapattı Şenol Güneş karalar bağladı
Abdullah Öcalan'dan hükümete Suriye teklifi! Bana da rol verin
FED kararı sonrası dolar resmen çakıldı! 5 Mart Perşembe dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Luka Doncic NBA rekorunu kırdı
İdlib zirvesi öncesi Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Cephe hattında düzenlemeye gidilecek
Kadıköy'de denizden erkek cesedi çıktı
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor ÖSYM son tarih
Kapan-3 Kazan Operasyonu başlatıldı
YÖKDİL sonuçları 2020 ne zaman açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama
Yorumlar