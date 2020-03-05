Adıyaman'da etek hırsızlığı yaparken güvenlik kameralarına takıldı

ADIYAMAN'da kıyafet mağazasının önüne gelen kadın önce müşteriymiş gibi davrandı ardından mağaza önünde duran eteklerden alıp çantasına koyarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anları inceleyen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Adıyaman'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, müşteri gibi Mustafa Albayrak'a ait kıyafet mağazası önüne gelip, içeri bakmaya başladı. Kadın, daha sonra mağaza önündeki eteklerden birini çalıp, çantasına koyarak, uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı.