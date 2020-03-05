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Kapan-3 Kazan Operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Hain terör örgütüne darbe vurmak amacıyla Hakkari'de operasyon başlatıldı.

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Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Kapan-3 Kazan Operasyonu başlatıldı. 8 Ocak'ta başlatılan Kapan operasyonlarının 7 ayrı bölgede 404 tim, 6 bin 165 personel ile devam ettiğini ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada "Bu kapsamda 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, 32 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 277 mağara, sığınak imha edilmiştir. 26'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 41 silah, 9 bin 221 mühimmat, 42 el yapımı patlayıcı, 972 kilo patlayıcı, 40 adet el bombası ele geçirilmiştir" diye konuştu.

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