Federasyon açıkladı! Fenerbahçe maçı tekrar edilecek

NG BASKETBOL LİGİ 21'inci haftasında sarı-lacivertli ekibin galibiyetiyle sonuçlanan, Afyonbelediyespor-Fenerbahçe mücadelesinin kural hatası sebebiyle tekrarlanmasına karar verildi. Afyonbelediyespor'un kural hatası itirazı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edildi, maçın tekrarlanmasına dair karar alındığı belirtildi.

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Afyon Belediyespor Kulübü'nün Fenerbahçe Beko ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair itirazı kabul edildi ve TBF, maçın tekrar edilmesine karar verdi.

NG Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı, kural hatası yapılması sebebiyle tekrarlanacak.

Federasyon açıkladı, tekrarlanacak

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "1 Mart'ta oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz yönetim kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir. Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır." paylaşımı yapıldı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 64-62'lik skorla kazanmıştı.