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Bolu'da yurt öğrencilerinden Mehmetçiğe tam destek

BOLU'da, Yurtta kalan üniversiteli gençler, TSK'nın düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek verdi. Öğrenciler yurt ışıklarını kullanarak 'Şanlı TSK' yazısı oluşturdu.

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Bolu'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı için İdlib’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla yurttaki ışıkları yakarak 'Şanlı TSK' yazısı oluşturdu.

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'na, Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerinden de destek geldi. Bolu'da bulunan Seyyide Nefise, Gölköy, Hayreddin Tokadi, Seyit Avşar, Hattat Emin Barın, İzzet Baysal, Gerede Yurtları ile diğer yurtlarda kalan üniversiteliler, yurt ışıklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajı gönderdi. Yurtlarda ışıklarla 'Şanlı TSK' yazısı oluşturuldu.

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