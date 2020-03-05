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Türkiye SİHA'larda Fransa gibi ülkeleri geçti! Fransız basını yazdı

Türk SİHA'larını haberleştiren Fransız L'Opinion gazetesi, Türkiye'nin daha küçük ama etkili SİHA'larla Fransa gibi ülkelerin önüne geçtiğini yazdı.

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Fransız L'Opinion gazetesinin haberinde, Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı, Esed rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği belirtildi.

"Fransa gibi ülkeleri geçti"

Türkiye'nin, NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, şu ifadeler dikkat çekti: Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti.

Haberde, SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi.

"Rusların desteği olmadan operasyon..."

Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, "Türk ordusu elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koydu" denildi.

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