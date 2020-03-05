Beyoğlu'nda yeni otomobiliyle çarptığı kişiyi görünce ikinci kez şoka uğradı

BEYOĞLU'nda yeni aldığı otomobiliyle yolda ilerlerken virajı alamayıp önce yol kenarında duran bir otomobile ardından karşıdan gelen cipe çarptı. Çarptığı cipin içindeki kişinin oradan tesadüfen geçen arkadaşı olduğunu görünce bir şok daha yaşadı.

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Beyoğlu'nda bir kişi sabah satın aldığı otomobiliyle önce telefonla konuşmak için yol kenarında duran kişinin otomobiline sonra da lüks cipe çarparak kaza yaptı. Yeni aldığı aracıyla çarptığı lüks cipin sahibi, oradan tesadüfen geçen arkadaşı çıktı.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sabah satın aldığı otomobili ile Sazlıdere Caddesi'nde ilerleyen sürücü virajı alamayıp kullandığı otomobilin kontrolünü kaybedince telefonla konuşmak için yol kenarında duran kişinin otomobiline çarptı. Daha sonra savrulan otomobil yolun karşı şeridinden gelen lüks cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Cipine çarpan kişinin arkadaşı olduğunu gördü

Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken aracına çarpan otomobilin içindeki yaralının arkadaşı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada başını cama çarpan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğun trafiğin oluştuğu cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsünün Libyalı iş insanı Mustafa Ali Mustafi olduğu ve zaman zaman ticaret için İstanbul'a geldiği öğrenildi.