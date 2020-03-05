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Fatih Altaylı'dan bomba deprem iddiası! Halktan saklanıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan deprem verileriyle ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. Deprem verilerinin halktan saklandığını söyleyen altaylı;"Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti" dedi.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında depremlerle ilgili bir süredir halktan bilgi saklanmasını 'kafasına taktığını' belirterek, "Deprem ülkesi Türkiye'de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, Celal Şengör'ün kendisine, her zaman halka açık olan deprem verilerinin bakım çalışması yapıldığı belirtilerek kapatıldığını ve 1 aydan bu yana AFAD'ın dalga biçimi verisine de ulaşılamadığını söyledi.

Celal Şengör de teyit etti

Altaylı'nın yazısı şöyle: Bir süredir bilgi saklanmasına kafayı taktım. Doğruların halktan gizlenmesine.Ancak bu kadarını tahmin bile edemezdim.Deprem ülkesi Türkiye’de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz?Ben bilmiyordum.Geçen gün bir bilim insanından gelen telefonla öğrendim. Ve Celal Şengör’ü aradım ve o da bunu teyit etti:

Sayısal deprem verisi bilim dünyasına da kapatıldı

Sevgili dostum, aynen sana söylendiği gibi AFAD, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmiş olan 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminden 2 gün sonra, 27 Ocak tarihinde, her zaman halka açık olan, sayısal deprem verisini bakım çalışması yapıldığını belirterek paylaşıma kapatmıştır. Sadece halka değil, bilim dünyasına da kapatılmıştır ve deprem araştırması yapan üniversiteler, rasathaneler dahi bu verilere ulaşamamaktadır.

Bakım çalışması adı altında, 1 aydır AFAD’ın dalga biçimi verisine ulaşılamamaktadir. Bakım çalışması bahanesiyle bu kadar çok depremin olduğu bir dönemde. Ülkemizin merkezi depremi sistemi olduğunu iddia eden bir kuruluşun veri sağlama faaliyetini bu kadar uzun süre tatil etmiş olması anlaşılabilir değildir.
A.M.C. Şengör.

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