184 rejim askeri öldürüldü İdlib Katili General ile Rusya'nın gözdesi komutan da vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca yapılan operasyonlarda 184 Rejim askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İdlib katili olarak bilinen Sivil katliamcısı olarak bilinen Esed'in İdlib sorumlusu general Ramazan Yusuf topçu atışıyla öldürüldü. Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan da SİHA tarafından vuruldu ve ağır yaralı.

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Türk askerinin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekâtı'nda Esed güçlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, son dakika açıklamasında gece boyunca süren operasyonlarda 184 rejim askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca dün çok sayıda sivil ve çocuğun ölümünden sorumlu olan rejimin İdlib sorumlusu general Ramazan Yusuf topçu atışıyla öldürüldü. Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan da SİHA tarafından vuruldu ve ağır yaralı.

Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan son dakika paylaşımda "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde;

4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2020

Esed'in İdlib katliamcısı da öldürüldü

Bahar Kalkanı Harekatı'nda dün de rejime ağır kayıplar verdirildi. Türk istihbarat birimlerinin Yusuf ve adamlarının yerini belirlemesinin ardından Türk topçu birlikleri obüslerle, rejimin 9. Tugay Komutanı General Ramazan Yusuf'un bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Yapılan başarılı atışlar sonrasında topçu birlikleri general Yusuf ile yanındaki subaylar etkisiz hale getirildi.

Rusya'nın en güvendiği komutanı SİHA'lar vurdu

Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan'ın da, TSK’nın Serakib’e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi. Süheyl el-Hasan’ın, Serakib’in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, SİHA operasyonuyla vurulduğu belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan’ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Hava saldırılarının emrini veren Rusya'nın en güvendiği komutandı

Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan’ın, İdlib’de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor. Esad'a yakın askerlerden biri olan Hasan, Rusya'nın Suriye'de en çok destek verdiği komutanların başında geliyor.